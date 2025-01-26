Team Spirit стала победителем турнира в Копенгагене

Российская команда Team Spirit выиграла турнир BLAST Bounty Spring 2025 по Counter-Strike 2 в Копенгагене (Дания).

В гранд-финале Team Spirit обыграла Eternal Fire — 3:1. Российскую команду на турнире представляли Борис magixx Воробьев, Леонид chopper Вишняков, Данил donk Крышковец, Дмитрий shiro Соколов (все — Россия), Мирослав zont1x Плахотя (Украина).

Team Spirit заработала 288,125 тысяч долларов за победу на турнире.

Российский игрок donk был признан лучшим игроком BLAST Bounty Spring 2025 по версии портала HLTV.org. Эта награда стала для Крышковца седьмой в карьере.