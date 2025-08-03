Team Spirit стала чемпионом IEM Cologne 2025 по Counter-Strike 2

Невероятная игра от Spirit приносит им победу в финале IEM Cologne 2025.

Матч с фантастическим камбеком на второй карте и уверенной игрой на 1-ой и 3-ей. Финал завершился со счетом 3:0 (Mirage 13:7 пик MOUZ, Ancient 13:11 пик Spirit, Nuke 13:6 пик MOUZ). MVP матча, да и всего турнира стал звездный игрок Team Spirit Данил «donk» Крышковец с выдающимся рейтингом 1.46. «Драконы» поднимают трофей и зарабатывают 400 тысяч долларов.

MOUZ занимают второе место и забирают 180 тысяч долларов.

Турнир проходил в Кельне, Германия, с 23.07.2025 по 03.08.2025. Призовой фонд составляет 1 миллион долларов.

Филатов Руслан