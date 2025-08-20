Team Spirit справились с Gaimin Gladiators на FISSURE Universe: Episode 6

Российский состав в очередной раз показал свой высокий уровень игры и одержал верх над соперником со счетом 2-0.

Первая карта продлилась более 50 минут, и Gaimin Gladiators были близки по количеству киллов, но серьезный экономический перевес смог помочь «драконам» закончить со счетом 36:33. Второй раунд встречи закончился с соотношением в 32:32, но Spirit были сильнее и добили «легионеров».

FISSURE Universe: Episode 6 — тир-1 онлайн-турнир по Dota 2 с призовым фондом в 250 тысяч долларов. Среди участников такие коллективы, как Team Liquid, PARIVISION, Team Spirit, Aurora Gaming, BetBoom Team и другие топовые команды.