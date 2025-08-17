CyberPRO
17 августа, 20:35

Team Spirit чемпионы BLAST Bounty Season 2

Кубок BLAST Bounty Season 2.
Фото HLTV

Team Spirit вновь доказывают свое превосходство, завоевав чемпионство на BLAST Bounty Season 2.

Российский коллектив обыграл The MongolZ в финале турнира со счетом 3:0. Первые две карты Best-Of-5 формата оказались очень напряженными (Nuke пик Spirit 13:11, Mirage пик MongolZ 16:13). Заключительная игра завершилась доминированием «Драконов» со счетом 13:5.

MVP встречи и всего турнира стал звезда состава Данил «donk» Крышковец (1.49).

Команда за первое место заработала 287,813 тысяч долларов.

Турнир проходил с 14 по 17 августа в Мальте. Призовой фонд составлял 500 тысяч долларов.

Филатов Руслан

