Team Spirit разобрались с Aurora Gaming на турнире IEM Cologne Major 2026
Российская команда смогла справится с турецким коллективом — все матчи проходят в формате Bo3 — итоговый счет встречи составил 2-1.
Team Spirit — одержали вторую победу подряд в третьем этапе, что позволяет им пройти в сетку 2:0, а их соперник отправляется в 1:1. Картами противостояния с Aurora Gaming стали — Dust2, что завершился со счетом 9:13, Anubis — 13:4 и Nuke- 13:5.
IEM Cologne Major 2026 — первый мейджор по Counter Strike 2 в 2026 году, который проходит в Кельне (Германия) с 2 по 21 июня. Призовой фонд соревнований составит 1.25 миллиона долларов.
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