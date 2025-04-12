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12 апреля, 14:39

Team Spirit раскрыла причину пропуска IEM Melbourne 2025

Камила Абдурахманова
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Team Spirit не примет участие в IEM Melbourne 2025 по Counter-Strike 2 из-за проблем со здоровьем у игроков, как сообщили представители организации HLTV.org. Конкретные игроки, которые не смогут выступить, не были названы.

«У нас были намерения сыграть в Мельбурне, но, к сожалению, проблемы со здоровьем помешали нам и заставили отказаться от выступления. Это очень прискорбно, но здоровье всегда на первом месте», — заявили в клубе.

Team Spirit отказалась от участия 11 апреля. Ее место заняла команда Complexity Gaming. Ранее от участия в чемпионате также отказалась Aurora Gaming, ее заменила команда SAW.

IEM Melbourne 2025 пройдет с 21 по 27 апреля в Мельбурне. 16 команд будут бороться за призовой фонд в размере 300 тысяч долларов.

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