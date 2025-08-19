Team Spirit сыграет с Gaimin Gladiators во 2-м туре FISSURE Universe: Episode 6

Team Spirit встретится с Gaimin Gladiators во втором туре FISSURE Universe: Episode 6. Серия начнется 20 августа в 11.00 МСК. Ранее Spirit переиграли Team Falcons, а GG уступили BetBoom Team. FISSURE Universe: Episode 6 — тир-1 онлайн-турнир по Dota 2 с призовым фондом в 250 тысяч долларов. Среди участников такие коллективы, как Team Liquid, PARIVISION, Team Spirit, Aurora Gaming, BetBoom Team и другие топовые команды.