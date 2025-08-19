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19 августа 2025, 22:30

Team Spirit сыграет с Gaimin Gladiators во 2-м туре FISSURE Universe: Episode 6

Алексей Буланов
rue.
Фото liquipedia

Team Spirit встретится с Gaimin Gladiators во втором туре FISSURE Universe: Episode 6. Серия начнется 20 августа в 11.00 МСК. Ранее Spirit переиграли Team Falcons, а GG уступили BetBoom Team. FISSURE Universe: Episode 6 — тир-1 онлайн-турнир по Dota 2 с призовым фондом в 250 тысяч долларов. Среди участников такие коллективы, как Team Liquid, PARIVISION, Team Spirit, Aurora Gaming, BetBoom Team и другие топовые команды.

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