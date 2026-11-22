Team Spirit покинула BLAST после затяжной карты и технического сбоя

Team Spirit проиграла Xtreme Gaming в матче на вылет на BLAST Slam IX по Dota 2. Встреча завершилась ночью 22 ноября со счетом 1-2. После второго поражения в группе команда закончила выступление на 13-16-м месте.

Spirit выиграла первую карту примерно за 35 минут и была близка к завершению серии во второй игре. Однако команда не удержала преимущество более чем в 14 тысяч золота и позволила сопернику сравнять счет.

Решающая карта сопровождалась техническими проблемами. После переподключения несколько игроков не смогли вернуться в лобби, поэтому организаторам пришлось восстанавливать матч из сохраненного состояния. С учетом пауз игра растянулась примерно на два часа и завершилась победой Xtreme Gaming.

В стартовой встрече турнира Spirit уступила Team Nemesis со счетом 0-2. Xtreme Gaming продолжит борьбу и 23 ноября встретится с Nemesis за выход в стадию Last Chance. BLAST Slam IX проходит с 20 по 29 ноября: 16 команд разыгрывают 750 тысяч долларов.