Team Spirit проходит в плей-офф PGL Wallachia Season 5

В тяжелом противостоянии российский состав спиритов смог обойти Natus Vincere, третья карта стала решающей, со счетом 45:44.

«Драконы» смогли выйти в сетку 3-0 и теперь автоматически проходят в плей-офф PGL Wallachia и смогут побороться за чемпионский титул, ранее путевку в плей-офф получила команда Gladiators. В параллельном матче навылет Virtus Pro проиграли Nigma Galaxy и покидают турнир.

PGL Wallachia Season 5 — крупное киберспортивное событие, начальный призовой фонд составляет 1 миллион долларов. В этот раз турнир проходит с 21 по 29 июня.