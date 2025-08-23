Team Spirit победили Team Liquid на FISSURE Universe: Episode 6

Российский состав смог переломить ход игры в свою пользу с итоговым счетом 2-1 и выходит в гранд-финал соревнований.

Первая карта для Spirit была сложной — больше киллов сделали «ликвиды», но это все равно позволило победить со счетом 25:27. Вторая уже не поддавалась «драконам», и Team Liquid воспользовались возможностью, укрепили экономику и вышли на 14:30, забрав раунд себе. Последний матч для Team Spirit стал решающим — 45 тысяч экономики и превосходство по киллам со счетом 39:16.

FISSURE Universe: Episode 6 — тир-1 онлайн-турнир по Dota 2 с призовым фондом в 250 тысяч долларов. Среди участников такие коллективы, как Team Liquid, PARIVISION, Team Spirit, Aurora Gaming, BetBoom Team и другие топовые команды.