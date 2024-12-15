Team Spirit победила на Shanghai Major-2024 по CS 2

Team Spirit выиграла турнир Shanghai Major-2024 по Counter-Strike 2. Об этом сообщает ТАСС.

В финале российская команда обыграла Faze Clan со счетом 2:1 и получит за победу 500 тысяч долларов.

MVP турнира был признан 17-летний Данил Крышковец из Team Spirit, который стал самым молодым игроков в истории турниров категории «мэйджор», получившим это звание.

Другая российская команда Virtus Pro не смогла выйти в плей-офф и разделила 20-е и 22-е места, получив за это 10 тысяч долларов. Общий призовой фонд турнира составил 1,25 миллиона долларов.

Team Spirit была основана в 2015 году. Команда также имеет коллективы по Dota 2, Counter-Strike 2, Hearthstone и Mobile Legends: Bang Bang.