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18 мая 2025, 19:52

Team Spirit победила Astralis и стала чемпионом PGL Astana 2025

Камила Абдурахманова
корреспондент

В финале PGL Astana 2025 по CS2 команда Team Spirit под руководством Леонида chopper Вишнякова встретилась с датским коллективом Astralis. Spirit одержала победу со счетом 3:1: карты завершились со следующими результатами — 13:5 на Dust2, 13:10 на Nuke, 5:13 на Mirage и 16:13 на Train. Таким образом, Team Spirit стала победителем чемпионата.

За первое место команда заработала 200 тысяч долларов, Astralis получила 93,75 тысячи долларов за второе место. Aurora Gaming заняла третье место и заработала 75 тысяч долларов.

PGL Astana 2025 проходил с 10 по 18 мая в Казахстане. Призовой фонд чемпионата составил 625 тысяч долларов.

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