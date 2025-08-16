Team Spirit — первые финалисты BLAST Bounty Season 2

Коллектив Леонида «chopper» Вишнякова обыграл второй турнир подряд MOUZ в плей-офф. Первая карта выдалась тяжелой для Spirit. Однако они показали высокий уровень игры и на допах смогли вырвать победу со счетом 16:14 (Dust2). А вторая завершилась разгромной победой «Драконов» 13:5. Итоговый счет 2:0 и путевка в гранд-финал. Лучшим игроком матча был признан Данил «donk» Крышковец (1.40).

Турнир проходит с 14 по 17 августа в Мальте. Призовой фонд составляет 500 тысяч долларов.

Филатов Руслан