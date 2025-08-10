Team Spirit одержали верх над G2 Esports на BLAST Bounty 2025 Season 2

Российский состав выиграл с итоговым счетом 2-1 — это позволяет им выйти на основной этап.

Сначала «спириты» забрали в свою пользу Mirage — 13:11, а затем на Ancient уступили G2 со счетом 8:13. Dust2 выявил победителя, что отправляется в плей-офф турнира, и им стали российские киберспортсмены из Team Spirit — счет составил 13:7.

BLAST Bounty 2025 Season 2 — промежуточный онлайн-турнир, который позволяет командам пройти в финальный этап — он пройдет на Мальте с 14 по 17 августа. Призовой фонд BLAST Bounty 2025 S2 Finals составляет 500 тысяч долларов.