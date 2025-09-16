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Team Spirit могут вернуть свой офис из Сербии в Россию

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды Team Spirit.
Фото Team Spirit

Информация стала распространяться инсайдерами — официально организация на данный момент ничего не подтверждала.

Неизвестно также, как это решение может повлиять на игрока, который сейчас временно находится на скамье запасных, — Мирославе zont1x Плахоте. Причины к подобному действию со стороны организации неизвестны и могут оказаться лишь одним из вариантов.

Инсайдер не раскрывал своих источников в Team Spirit, а потому есть вероятность, что это лишь слух.

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