25 июня, 17:29

Team Spirit добавят в команду Ивана zweih Гогина из Nemiga

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Иван «zweih» Гогин из Nemiga.
Фото HLTV

По информации HLTV, киберспортсмен может присоединиться к легендарному составу уже в следующем сезоне.

Анонимный источник сообщил о переходе Ивана «zweih» Гогина в Team Spirit. Пока непонятно, кого именно заменит спортсмен, кандидатами на «скамейку запасных» сейчас являются двое: Борис magixx Воробьев и Мирослав zont1x Плахотя.

Иван zweih Гогин считается одним из самых перспективных геймеров в СНГ-пространстве по CS2. Он впервые участвовал в BLAST Austin Major 2025 и показал свои самые лучшие стороны — рейтинг игрока составил 1.21 балла на 3-м этапе и 1.28 балла на 2-м этапе.

