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Team Spirit анонсировала академические составы по CS на 2025 год

Логотип Team Spirit.
Фото Team Spirit

Организация Team Spirit озвучила аудитории три академических состава по CS из четырех запланированных на 2025 год.

В командах перспективные игроки с ELO в FACEIT более 3000, но без опыта участия в крупных соревнованиях.

Spirit готовит несколько «поколений» киберспортсменов, ранжируя составы по возрасту.

Spirit Academy White

Артур «fernando_mag» Калюжный — 17 лет

Кирилл «kiryasoo» Соловков — 15 лет

Кирилл «k0gaSs» Емельянов — 16 лет

Никита «s1nside» Беседин — 15 лет

Александр «kyonaji» Родик — 16 лет

Максим «meterate» Кудрявцев — 18 лет

Тамерлан «k4sl-» Гераев — тренер

Spirit Academy Black

Тихон «tohru» Пыженков — 20 лет

Владимир «mazay» Иоргачев — 16 лет

Кирилл «kurosse» Марунченко — 16 лет

Давид «Netrix» Кудзиев — 16 лет

Даниил «s1zzi» Винник — 15 лет

Юрий «kidofpain» Сокаль — 15 лет

Россия Владислав «Flash» Быков — тренер

Spirit Academy Green

Егор «dyhace» Сидоров — 15 лет

Данило «d3nks» Курта — 15 лет

Глеб «maun» Лукашев — 15 лет

Даниил «keniqy» Хуцко — 15 лет

Кирилл «flytex» Скажутин — 15 лет

Артур «iffo» Васильев — 15 лет

Ренат «hurtslxrd» Сапаров — тренер

Максим Устинов

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