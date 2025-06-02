Team Spirit анонсировала академические составы по CS на 2025 год
Организация Team Spirit озвучила аудитории три академических состава по CS из четырех запланированных на 2025 год.
В командах перспективные игроки с ELO в FACEIT более 3000, но без опыта участия в крупных соревнованиях.
Spirit готовит несколько «поколений» киберспортсменов, ранжируя составы по возрасту.
Spirit Academy White
Артур «fernando_mag» Калюжный — 17 лет
Кирилл «kiryasoo» Соловков — 15 лет
Кирилл «k0gaSs» Емельянов — 16 лет
Никита «s1nside» Беседин — 15 лет
Александр «kyonaji» Родик — 16 лет
Максим «meterate» Кудрявцев — 18 лет
Тамерлан «k4sl-» Гераев — тренер
Spirit Academy Black
Тихон «tohru» Пыженков — 20 лет
Владимир «mazay» Иоргачев — 16 лет
Кирилл «kurosse» Марунченко — 16 лет
Давид «Netrix» Кудзиев — 16 лет
Даниил «s1zzi» Винник — 15 лет
Юрий «kidofpain» Сокаль — 15 лет
Россия Владислав «Flash» Быков — тренер
Spirit Academy Green
Егор «dyhace» Сидоров — 15 лет
Данило «d3nks» Курта — 15 лет
Глеб «maun» Лукашев — 15 лет
Даниил «keniqy» Хуцко — 15 лет
Кирилл «flytex» Скажутин — 15 лет
Артур «iffo» Васильев — 15 лет
Ренат «hurtslxrd» Сапаров — тренер
Максим Устинов