Team Spirit анонсировала академические составы по CS на 2025 год

Организация Team Spirit озвучила аудитории три академических состава по CS из четырех запланированных на 2025 год.

В командах перспективные игроки с ELO в FACEIT более 3000, но без опыта участия в крупных соревнованиях.

Spirit готовит несколько «поколений» киберспортсменов, ранжируя составы по возрасту.

Spirit Academy White

Артур «fernando_mag» Калюжный — 17 лет

Кирилл «kiryasoo» Соловков — 15 лет

Кирилл «k0gaSs» Емельянов — 16 лет

Никита «s1nside» Беседин — 15 лет

Александр «kyonaji» Родик — 16 лет

Максим «meterate» Кудрявцев — 18 лет

Тамерлан «k4sl-» Гераев — тренер

Spirit Academy Black

Тихон «tohru» Пыженков — 20 лет

Владимир «mazay» Иоргачев — 16 лет

Кирилл «kurosse» Марунченко — 16 лет

Давид «Netrix» Кудзиев — 16 лет

Даниил «s1zzi» Винник — 15 лет

Юрий «kidofpain» Сокаль — 15 лет

Россия Владислав «Flash» Быков — тренер

Spirit Academy Green

Егор «dyhace» Сидоров — 15 лет

Данило «d3nks» Курта — 15 лет

Глеб «maun» Лукашев — 15 лет

Даниил «keniqy» Хуцко — 15 лет

Кирилл «flytex» Скажутин — 15 лет

Артур «iffo» Васильев — 15 лет

Ренат «hurtslxrd» Сапаров — тренер

Максим Устинов