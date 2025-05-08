Team Spirit Academy стала чемпионом BetBoom LanDaLan #2

В финале BetBoom LanDaLan #2 по CS2 команда Team Spirit Academy под руководством Максима kyousuke Лукина встретилась с ARCRED.

Spirit Academy одержала победу со счетом 3:0, выиграв все карты: Ancient — 13:5, Mirage — 13:5 и Train — 13:6. Таким образом, Team Spirit Academy заняла первое место и получила приз в размере 30 тысяч долларов. ARCRED заняла второе место и заработала 10 тысяч долларов. Команды 1win Team и GUN5 поделили третье и четвертое места, получив по 5 тысяч долларов каждая.

Турнир BetBoom LanDaLan #2 проходил с 5 по 8 мая в Москве. В нем участвовали восемь команд, которые разыгрывали призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.