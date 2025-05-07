Team Spirit Academy обыграла GUN5 и прошла в финал BetBoom LanDaLan #2

В полуфинале плей-офф турнира BetBoom LanDaLan #2 по CS2 команда Team Spirit Academy одержала победу над GUN5 со счетом 2:1. Матчи прошли на картах Nuke (8:13), Dust2 (13:4) и Mirage (13:8).

Team Spirit Academy под руководством Максима kyousuke Лукина вышла в финал турнира. GUN5 вылетела из чемпионата, заняв третье или четвертое место и получив приз 5 тысяч долларов.

Второй полуфинал состоится 7 мая в 20:00 мск и соберет команды 1win Team и ARCRED.

BetBoom LanDaLan #2 проходит с 5 по 8 мая в Москве. Восемь команд борются за призовой фонд 50 тысяч долларов.