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20 декабря 2025, 23:40

Team OverDrive сыграет с Team m3wsu на групповой стадии BetBoom Streamers Battle x Динамо CS #4

Алексей Буланов
OverDrive.
Фото YouTube

Team OverDrive сразится с Team m3wsu на групповой стадии BetBoom Streamers Battle x Динамо CS #4. BO3-противостояние начнется 21 декабря в 19.00 по московскому времени.

BetBoom Streamers Battle x Динамо CS #4 — шоу-турнир по CS2, проходящий в смешанном формате с 18 по 28 декабря. 10 медийных коллективов с различными блогерами, стримерами, а также бывшими и действующими про-игроками сражаются за призовой фонд в 5,35 миллионов рублей. Два финальных дня ивента пройдут на волейбольной арене «Динамо».

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