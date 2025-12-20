Team OverDrive сыграет с Team m3wsu на групповой стадии BetBoom Streamers Battle x Динамо CS #4

Team OverDrive сразится с Team m3wsu на групповой стадии BetBoom Streamers Battle x Динамо CS #4. BO3-противостояние начнется 21 декабря в 19.00 по московскому времени.

BetBoom Streamers Battle x Динамо CS #4 — шоу-турнир по CS2, проходящий в смешанном формате с 18 по 28 декабря. 10 медийных коллективов с различными блогерами, стримерами, а также бывшими и действующими про-игроками сражаются за призовой фонд в 5,35 миллионов рублей. Два финальных дня ивента пройдут на волейбольной арене «Динамо».