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1 декабря 2025, 16:00

Team Liquid выступит в матче навылет с TYLOO на StarLadder Budapest Major 2025

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды Team Liquid.
Фото Team Liquid

Китайский коллектив — далеко не самый простой соперник для ликвидов — поражение будет стоить путевки в 3-ю стадию.

Ранее команды играли лишь единожды на FISSURE — тогда «кони» смогли выиграть с итоговым счетом 2-1. В последнее время Team Liquid показывает слабые результаты, черная полоса сейчас и у китайского состава — это и определяет их нынешнее место в нижней сетке. Матч между ними начнется в 22.00 по московскому времени. StarLadder Budapest Major 2025 — киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, который проходит с 24 ноября по 14 декабря 2025 года в столице Венгрии Будапеште. Призовой фонд соревнований составляет 1,25 миллиона долларов.

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