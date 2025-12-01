Team Liquid выступит в матче навылет с TYLOO на StarLadder Budapest Major 2025

Китайский коллектив — далеко не самый простой соперник для ликвидов — поражение будет стоить путевки в 3-ю стадию.

Ранее команды играли лишь единожды на FISSURE — тогда «кони» смогли выиграть с итоговым счетом 2-1. В последнее время Team Liquid показывает слабые результаты, черная полоса сейчас и у китайского состава — это и определяет их нынешнее место в нижней сетке. Матч между ними начнется в 22.00 по московскому времени. StarLadder Budapest Major 2025 — киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, который проходит с 24 ноября по 14 декабря 2025 года в столице Венгрии Будапеште. Призовой фонд соревнований составляет 1,25 миллиона долларов.