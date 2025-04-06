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6 апреля, 17:42

Team Liquid уступила Legacy в первом матче на PGL Bucharest

Алина Савинова
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Team Liquid потерпела поражение от команды Legacy, которая занимает 45-е место в рейтинге HLTV, в первом матче группового этапа PGL Bucharest 2025 по CS2.

Встреча завершилась со счетом 0:2 — 4:13 на Nuke, 10:13 на Anubis.

После этого поражения Liquid упала в корзину 0-1. Соперники команд станут известны позднее.

PGL Bucharest 2025 проходит в Румынии с 6 по 13 апреля. Призовой фонд турнира составляет 1,25 миллиона долларов, за который поборются 16 команд.

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