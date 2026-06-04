CyberPRO
Киберспорт
Уведомления
Главная
CyberPRO
Киберспорт

4 июня, 21:00

Liquid выбила HEROIC с мейджора в Кельне

Алексей Буланов
EliGE.
Фото HLTV

Team Liquid одержала уверенную победу над HEROIC со счетом 2:0 в серии на вылет четвертого раунда Stage 1 на IEM Cologne Major 2026. Для датчан (xfl0ud, nilo, susp, Chr1zN, yxngstxr) турнир завершился с результатом 1-3: после провального старта с поражениями от Sharks и Lynn Vision и спасительной победы над Gaimin Gladiators команда не сумела пройти дальше. Liquid (состав вокруг siuhy, NAF, EliGE и malbsMd), напротив, реабилитировалась за неудачную середину дистанции (поражения от BetBoom и MIBR) и с результатом 2-2 пробилась в решающий раунд Stage 1, где 5 июня сразится с FlyQuest за путевку в Stage 2. Это был один из ключевых матчей вечера, по итогам которого определился очередной выбывший участник мейджора.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Лавров упрекнул администрацию Трампа в продолжении курса Байдена по Украине
Захарова обвинила киевский режим в геноциде населения Украины
Разговор с собой. Фотопроект «СЭ» и Аделии Петросян
Братья Миранчуки заговорили про пляж и море, Карпин — про прессинг Буркина-Фасо и травмы, а Ибрагимов готовится к дебюту. Что сейчас происходит в сборной России 
Мирра Андреева сыграет с Майей Хвалиньской в финале «Ролан Гаррос»
Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине
Популярное видео
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Федотов возвращается домой, а молодой вратарь уезжает в Америку
Федотов возвращается домой, а молодой вратарь уезжает в Америку
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Боб Хартли уходит после победы
Боб Хартли уходит после победы
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сбер получил награду за развитие киберспорта

M80 обыграла NRG и вышла в Stage 2 IEM Cologne Major 2026
Новости
RSS RSS
Все новости