Liquid выбила HEROIC с мейджора в Кельне

Team Liquid одержала уверенную победу над HEROIC со счетом 2:0 в серии на вылет четвертого раунда Stage 1 на IEM Cologne Major 2026. Для датчан (xfl0ud, nilo, susp, Chr1zN, yxngstxr) турнир завершился с результатом 1-3: после провального старта с поражениями от Sharks и Lynn Vision и спасительной победы над Gaimin Gladiators команда не сумела пройти дальше. Liquid (состав вокруг siuhy, NAF, EliGE и malbsMd), напротив, реабилитировалась за неудачную середину дистанции (поражения от BetBoom и MIBR) и с результатом 2-2 пробилась в решающий раунд Stage 1, где 5 июня сразится с FlyQuest за путевку в Stage 2. Это был один из ключевых матчей вечера, по итогам которого определился очередной выбывший участник мейджора.