Team Liquid — Vici Gaming: во сколько и где смотреть матч The International 2026

В первом раунде группового этапа The International 2026 встречаются Team Liquid и Vici Gaming. Стадия Road to The International проходит по швейцарской системе, все матчи — Bo3. Начало — в 08.00 по московскому времени.

Liquid приезжают в Шанхай на ходу: команда во главе с Nisha выиграла 1win Essence II, разгромив в гранд-финале действующих чемпионов Falcons со счетом 3:0, и считается одним из самых опасных коллективов турнира. Vici Gaming пробилась на TI через китайскую квалификацию и в роли андердога рассчитывает на поддержку домашней публики. Для Liquid это шанс сразу закрепить статус фаворита. Матч покажут официальные англоязычные и русскоязычные трансляции The International 2026 на Twitch и YouTube.