Team Liquid победила Team Tidebound 24 июня со счетом 2:1 в рамках PGL Wallachia Season 5
24 июня 2025 года Team Liquid выиграла серию Bo3 у Team Tidebound со счетом 2:1 в рамках PGL Wallachia Season 5.
Наиболее зрелищной оказалась третья игра, в которой большую часть времени вела TT, но все же она уступила и проиграла.
Обе команды продемонстрировали свою силу и имели приблизительно равные шансы на победу.
Team Liquid проходит в стадию плей-офф турнира, а Team Tidebound еще предстоит побороться за это.
PGL Wallachia Season 5 проходит с 21 по 29 июня 2025 года в Бухаресте, столице Румынии.
Новости