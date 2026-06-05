Team Liquid покидают турнир IEM Cologne Major 2026 после поражения от FlyQuest
Австралийская команда оказалась сильнее интернационального коллектива — все матчи проходят в формате Bo3 — итоговый счет встречи составил 2-0.
FlyQuest — одержали третью подряд победу и смогли пройти во второй этап соревнований — их соперник покидает турнир. Картами противостояния с Team Liquid стали Anubis — он завершился со счетом 13:2, и Inferno — 13:7.
IEM Cologne Major 2026 — первый мейджор по Counter Strike 2 в 2026 году, который пройдет в Кельне (Германия) с 2 по 21 июня. Призовой фонд соревнований составит 1.25 миллиона долларов.
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