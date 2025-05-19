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Team Liquid одержала победу над Nigma Galaxy на групповом этапе DreamLeague Season 26

Камила Абдурахманова
корреспондент

В матче первой групповой стадии DreamLeague Season 26 по Dota 2 команда Team Liquid одержала победу над Nigma Galaxy. Коллектив Алика V-Tune Воробея заработал три очка.

Следующий матч Team Liquid проведет против Xtreme Gaming, а Nigma Galaxy встретится с Aurora Gaming. Игры запланированы на 20 мая, начало — в 13:00 по московскому времени.

DreamLeague Season 26 проходит онлайн с 19 мая по 1 июня. 16 команд борются за призовой фонд в миллион долларов.

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