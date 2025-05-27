Team Liquid обыграла Nigma Galaxy на DreamLeague Season 26
В рамках второй групповой стадии DreamLeague Season 26 по Dota 2 команда Team Liquid одержала победу над Nigma Galaxy со счетом 2:1. За этот успех команда Алика V-Tune Воробея получила три балла.
Следующий матч состоится 27 мая в 22:00 по московскому времени. В нем сыграют BetBoom Team и Gaimin Gladiators.
DreamLeague Season 26 проходит с 19 мая по 1 июня. Участники турнира борются за призовой фонд в размере 750 тысяч долларов и 29 200 очков EPT.
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