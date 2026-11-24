Team Liquid уничтожила BCGame в дебютном матче на PGL Major Singapore 2026 по Counter-Strike 2
Team Liquid оказалась на голову сильнее BCGame на первом этапе PGL Major Singapore 2026 — итоговый счет составил 1-0, команды сыграли на карте Nuke со счетом 13:1.
Состав Александра «s1mple» Костылева вышел на статистику 0-1, а Ликвиды одержали первую победу на мейджоре.
PGL Major Singapore 2026 по CS2 — второй мейджор по Counter Strike 2 в 2026 году, что проходит с 24 ноября по 13 декабря в Сингапуре. Призовой фонд соревнований составляет 1 миллион 125 тысяч долларов.
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