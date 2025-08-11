Team Falcons сыграет с Geekay Esports на старте EWC 2025 по Rocket League
Team Falcons сыграет с Geekay Esports на старте EWC 2025 по Rocket League. Матч начнется 14 августа в 19.00 МСК. Esports World Cup 2025 featuring Rocket League — один из главных турниров сезона с призовым фондом в 1 миллион долларов. Среди участников: Karmine Corp, Team Vitality, FURIA, Team Secret, Team Falcons, Virtus.pro и другие топовые коллективы. Соревнования по Rocket League в рамках EWC пройдут с 14 по 17 августа.
Новости