4 августа, 18:25

Team Falcons лидирует в общем зачете EWC перед стартом пятой недели турнира

Алексей Буланов
Афиша Esports World Cuo 2025.
Фото Esports World Cup

Team Falcons лидирует в общем клубном зачете EWC после первого игрового месяца. Больше всего очков «Соколы» заработали за счет победы в соревнованиях по Overwatch 2, а также за серебро в Dota 2 и шахматах, которые в этом году дебютируют на Esports World Cup как полноценная игровая дисциплина. На втором месте в таблице идет Team Liquid, а в топ-8 находятся две организации из нашего региона: Virtus.pro и Team Spirit.

Esports World Cup 2025 — Общий зачет клубов.
Фото liquipedia
