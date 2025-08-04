Team Falcons лидирует в общем зачете EWC перед стартом пятой недели турнира

Team Falcons лидирует в общем клубном зачете EWC после первого игрового месяца. Больше всего очков «Соколы» заработали за счет победы в соревнованиях по Overwatch 2, а также за серебро в Dota 2 и шахматах, которые в этом году дебютируют на Esports World Cup как полноценная игровая дисциплина. На втором месте в таблице идет Team Liquid, а в топ-8 находятся две организации из нашего региона: Virtus.pro и Team Spirit.