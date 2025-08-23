Team Falcons уступили Aurora Gaming на Esports World Cup 2025 по CS2

Команда «Falcons» покидает домашний турнир после поражения с итоговым счетом 2-0.

Aurora уверенно выходит в гранд-финал, одерживаясь верх сначала на собственном пике — Inferno, где они сделали счет 6:13. После первой победы Falcons потеряли мораль, но боролись до конца, уступив два последних раунда Train — 11:13.

Esports World Cup 2025 по CS2 — киберспортивный турнир, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Все участники были приглашены на основе официального рейтинга Global Valve Regional Tournament (VRS). Призовой фонд соревнований — 1,25 миллионов долларов.