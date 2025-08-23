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23 августа 2025, 23:20

Team Falcons уступили Aurora Gaming на Esports World Cup 2025 по CS2

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды Aurora Gaming.
Фото Aurora Gaming

Команда «Falcons» покидает домашний турнир после поражения с итоговым счетом 2-0.

Aurora уверенно выходит в гранд-финал, одерживаясь верх сначала на собственном пике — Inferno, где они сделали счет 6:13. После первой победы Falcons потеряли мораль, но боролись до конца, уступив два последних раунда Train — 11:13.

Esports World Cup 2025 по CS2 — киберспортивный турнир, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Все участники были приглашены на основе официального рейтинга Global Valve Regional Tournament (VRS). Призовой фонд соревнований — 1,25 миллионов долларов.

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