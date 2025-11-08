Team Falcons разгромили Heroic в плей-офф стадии BLAST Slam IV по Dota 2

Победное шествие по сетке турнира для «соколов» продолжается — итоговый счет составил уверенные 2-0.

Heroic оказались не готовы к серьезному напору соперника, который не совершал ошибок — обе карты ушли Falcons. Сначала команде Станислава «Malr1ne» Поторака удалось выйти на 29:8 и 52 тысячи экономического преимущества, а затем во втором матче на 37:12, также с финансовым положением в 41 тысячу.

BLAST Slam IV — киберспортивный турнир по Dota 2, который проходит с 14 октября по 9 ноября 2025 года в онлайн и офлайн-форматах в Сингапуре. Призовой фонд соревнований составляет 1 миллион долларов.