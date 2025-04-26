Team Falcons разгромила MOUZ и вышла в гранд-финал IEM Melbourne 2025

В полуфинале IEM Melbourne 2025 по CS2 команда Team Falcons победила MOUZ со счетом 2:0 (13:3 на Dust2 и 13:6 на Nuke).

Team Falcons под руководством Ильи m0NESY Осипова вышла в гранд-финал турнира, где встретится с победителем матча между The Mongolz и Team Vitality. Игра запланирована на 27 апреля в 9:30 по московскому времени.

MOUZ заняла третье-четвертое место и получила 25 тысяч долларов.

IEM Melbourne 2025 проходит с 21 по 27 апреля в Австралии. Призовой фонд турнира составляет 300 тысяч долларов.