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5 июня, 21:00

Team Falcons проиграли Aurora Gaming во втором раунде нижней сетки плей-офф BLAST Slam VII

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды Aurora Gaming.
Фото Aurora Gaming

Сербская организация смогла выиграть у интернационального коллектива — все матчи проходят в формате Bo3 — итоговый счет встречи составил 2-1.

После победы Aurora Gaming предстоит столкнуться с LGD Gaming в полуфинале нижней сетке соревнований. Встреча с Team Falcons заставила фанатов понервничать — первая карта была за «соколами», хотя количество фрагов было на стороне Авроры — 30:33, затем инициатива целиком перешла Aurora Gaming — сначала на второй они выиграли 25:46, а после забрали и третью — 16:42.

BLAST Slam VII — киберспортивный турнир по Dota 2, что проводится компанией BLAST с 26 мая по 7 июня 2026 года сначала в онлайн-формате, а затем в оффлайн в Копенгагене (Дания). Призовой фонд соревнований составляет 1 миллион долларов.

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