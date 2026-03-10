Team Falcons покидают турнир PGL Wallachia Season 7, проиграв Vici Gaming

Звездная команда не смогла справится с китайским соперником и вылетела из группового этапа — итоговый счет встречи 2-1.

Началось все с победы Team Falcons — 16:20, но затем день явно не задался для коллектива. Сначала поражение со счетом 43:18 и экономической уступкой в 28 тысяч, а затем и вовсе — 29:9 и перевесом в 22 тысячи для Vici Gaming.

PGL Wallachia Season 7 — киберспортивный турнир по Dota 2, что проходит с 7 по 15 марта в Бухаресте (Румыния). Призовой фонд турнира составляет 1 миллион долларов.