Team Falcons победила FaZe Clan в дебютном матче на BLAST Rivals Spring 2025

В группе B турнира BLAST Rivals Spring 2025 по CS2 команда Team Falcons одержала победу над FaZe Clan со счетом 2:0. Матчи завершились со следующими результатами: 13:6 на карте Dust2 и 13:10 на Ancient.

Далее FaZe Clan под руководством Николы NiKo Ковача предстоит сыграть с Team Spirit. Матч запланирован на 1 мая, он начнется в 19:30 по московскому времени. Команда, которая одержит победу, выйдет в полуфинал плей-офф.

Турнир BLAST Rivals Spring 2025 проходит в Дании с 30 апреля по 4 мая. Призовой фонд составляет 350 тысяч долларов, за него борются восемь команд.