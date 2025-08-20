Team Falcons одержали верх над BetBoom Team на FISSURE Universe: Episode 6

Российский состав не смог оказать должного сопротивления противнику — итоговый счет составил 2-0.

Победа «Фальконс» на протяжении обеих карт оказалась очевидной — BB не смогли набрать больше 10 киллов. Первая карта прошла со счетом 32:9 и экономическим перевесом в 26 тысяч, а во втором раунде Falcons еще больше укрепились и сделали 31:8.

FISSURE Universe: Episode 6 — тир-1 онлайн-турнир по Dota 2 с призовым фондом в 250 тысяч долларов. Среди участников такие коллективы, как Team Liquid, PARIVISION, Team Spirit, Aurora Gaming, BetBoom Team и другие топовые команды.