Team Falcons обыграли Aurora Gaming на FISSURE Universe: Episode 6

«Фальконс» благодаря победе могут побороться за место в финале — итоговый счет встречи 2-1.

Поражение Aurora привело к их вылету с турнира. Противостояние было напряженным — первую победу получили Falcons со счетом 31:15, а затем на второй уже уступили — «Аврора» заполучила сильное экономическое преимущество и вышла на 9:36. Третья стала решающей, и Aurora не смогли собраться — счет составил 34:8.

FISSURE Universe: Episode 6 — тир-1 онлайн-турнир по Dota 2 с призовым фондом в 250 тысяч долларов. Среди участников такие коллективы, нкак Team Liquid, PARIVISION, Team Spirit, Aurora Gaming, BetBoom Team и другие топовые команды.