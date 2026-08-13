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13 августа, 09:30

Falcons обыграла LGD в стартовом матче TI15

Алексей Буланов
Автор раздела CyberPRO
Malr1ne.
Фото EWC

Действующий чемпион The International начал защиту титула с победы: в первом раунде группового этапа TI15 Team Falcons обыграла LGD Gaming со счетом 2:1. Соперник дал бой — китайский коллектив сумел забрать карту у фаворита и довел серию до решающей встречи. Отдельной интригой матча стало возвращение на большую сцену Topson: двукратный чемпион The International экстренно усилил LGD после отстранения TaiLung, попавшего под обвинения в договорных матчах, и сыграл в миде на Гирокоптере и Dragon Knight. После победы Ammar «ATF» Al-Assaf не удержался от подколки в адрес финна, написав в чате его ник. С этим результатом Falcons вышла на 1-0 и во втором раунде встретится с одним из главных фаворитов турнира — Team VISION. LGD с балансом 0-1 сыграет против Team Resilience.

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