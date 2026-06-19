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19 июня, 07:36

Falcons — Vitality: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

Алексей Буланов
m0NESY.
Фото HLTV

Центральный четвертьфинал плей-офф IEM Cologne Major 2026 на Lanxess Arena — Team Falcons против Team Vitality. Это серия на выбывание (Bo3): проигравший покидает мейджор, победитель выходит в полуфинал. Начало — в 21.00 по московскому времени.

Vitality во главе с ZywOo — главный фаворит турнира и действующий чемпион, нацеленный на третий подряд мейджорский титул, что стало бы историческим достижением.

Falcons под руководством karrigan набрали ход (в Stage 3 обыграли G2, Monte и NaVi) и обладают мощным составом, способным удивить. Победитель выйдет в полуфинал, где его, возможно, будет ждать Spirit.

Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.

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