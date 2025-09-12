Falcons одержали волевую победу над BetBoom Team в полуфинале верхней сетки на TI 14
Falcons сокрушили BetBoom Team в полуфинале верхней сетки The International 2025. BO3-противостояние закончилось со счетом 2:1 в пользу «соколов». Таким образом, Team Falcons гарантировала себе попадание в топ-3 на TI 14, а BB Team опускается в нижнюю сетку.
Статистика первой карты матча Team Falcons — BetBoom Team.
Фото cyberscore
Статистика второй карты матча Team Falcons — BetBoom Team.
Фото cyberscore
Статистика третьей карты матча Team Falcons — BetBoom Team.
Фото cyberscore
Плей-офф The International 2025 проходит в Гамбурге с 11 по 14 сентября. Xtreme Gaming, Tundra Esports, PARIVISION, HEROIC, Tidebound, Falcons, BetBoom Team и Nigma Galaxy сражаются за звание лучшей команды мира и призовой фонд, превышающий 2,5 миллиона долларов.
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