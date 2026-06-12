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Сегодня, 05:40

Falcons — BetBoom: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

Алексей Буланов
Boombl4.
Фото HLTV

Во втором раунде Stage 3 на IEM Cologne Major 2026 встречаются Team Falcons и BetBoom — обе команды идут 1-0. Победитель выйдет на 2-0 и вплотную приблизится к плей-офф, проигравший откатится к 1-1. Stage 3 идет по швейцарской системе, все матчи — Bo3. Начало — в 18.00 по московскому времени. Falcons под руководством karrigan в упорной серии дожали G2 в овертайме. BetBoom же сенсационно обыграла The MongolZ (2:1) и добыла, пожалуй, самую громкую победу для себя на турнире; лидером встречи стал FL4MUS. Команда Boombl4 на ходу и готова удивлять дальше. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.

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