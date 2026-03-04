Team 3DMAX проиграла Astralis в четвертом раунде ESL Pro League Season 23

Датская организация оказалась сильнее своих французских соперников — итоговый счет встречи составил 2-0.

Противостояние выдалось легким для Astralis, что помогло им выйти в следующую стадию соревнований. Первой картой встречи стал Dust2 — 6:13. Второй в матче был Overpass — он завершился со счетом 5:13.

ESL Pro League Season 23 — киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, проходит с 1 по 15 марта в Стокгольме (Швеция). Призовой фонд соревнований составляет 275 тысяч долларов.