Team 3DMAX одержали верх над Heroic на ESL Pro League Season 22

Французский коллектив будто бы зарядился от победы над Rooster, что помогло им справиться с «Героик» — итоговый счет 2-0.

Матч между коллективами стал отчасти удивительным — изначально считалось, что они примерно равны, что отражала статистика встреч до этого. Dust2 — открывающий, и в первой половине он шел с переменным успехом, к концу же с доминацией 3DMAX — 13:8. На Inferno Heroic оторвались не сильно больше — 13:9.

ESL Pro League Season 22 — киберспортивный турнир, который проходит с 27 сентября по 12 ноября 2025 года в Стокгольме (Швеция) по швейцарской системе. Призовой фонд соревнований составляет 400 тысяч долларов.