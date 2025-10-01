CyberPRO
1 октября, 01:15

Team 3DMAX одержали верх над Heroic на ESL Pro League Season 22

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Прошлый логотип Team 3DMAX.
Фото 3DMAX

Французский коллектив будто бы зарядился от победы над Rooster, что помогло им справиться с «Героик» — итоговый счет 2-0.

Матч между коллективами стал отчасти удивительным — изначально считалось, что они примерно равны, что отражала статистика встреч до этого. Dust2 — открывающий, и в первой половине он шел с переменным успехом, к концу же с доминацией 3DMAX — 13:8. На Inferno Heroic оторвались не сильно больше — 13:9.

ESL Pro League Season 22 — киберспортивный турнир, который проходит с 27 сентября по 12 ноября 2025 года в Стокгольме (Швеция) по швейцарской системе. Призовой фонд соревнований составляет 400 тысяч долларов.

