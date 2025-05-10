CyberPRO
10 мая, 13:30

Taz и Snax выиграли первую карту вместе за 7,5 лет

Камила Абдурахманова
корреспондент

Виктор «TaZ» Войтас, тренер команды G2, заменил Неманью «Hunter» Ковача на турнире PGL Astana, что позволило ему вновь объединиться на сервере с Виктором «Snax» Погоржельски. Ранее они вместе выступали за знаменитый польский состав Virtus.pro.

10 мая G2 одержала победу во второй карте серии против MIBR со счетом 13:8 на Ancient. Это первая совместная победа TaZ и Snax с ноября 2017 года, после которой последовали 8 поражений подряд.

Матч G2 против MIBR перешёл на решающую карту Nuke, где счет был 10:2 в пользу G2.

  • Knockouter

    Легендарный Pentagram G-shock... Taz,Neo,luq,kuben,loord!!!

    10.05.2025

    Takayama

