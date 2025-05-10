Taz и Snax выиграли первую карту вместе за 7,5 лет

Виктор «TaZ» Войтас, тренер команды G2, заменил Неманью «Hunter» Ковача на турнире PGL Astana, что позволило ему вновь объединиться на сервере с Виктором «Snax» Погоржельски. Ранее они вместе выступали за знаменитый польский состав Virtus.pro.

10 мая G2 одержала победу во второй карте серии против MIBR со счетом 13:8 на Ancient. Это первая совместная победа TaZ и Snax с ноября 2017 года, после которой последовали 8 поражений подряд.

Матч G2 против MIBR перешёл на решающую карту Nuke, где счет был 10:2 в пользу G2.