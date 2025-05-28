Talon Esports выиграла у BB Team во второй групповой стадии DreamLeague S26

В матче второго группового этапа DreamLeague Season 26 по Dota 2 команда Talon Esports одержала победу над BB Team со счетом 2:1. За этот успех коллектив Рафлая Mikoto Фатура получил три очка.

Далее в этот игровой день состоится матч между Gaimin Gladiators и Team Liquid. Игра начнется 28 мая в 19:45 по московскому времени.

Турнир DreamLeague Season 26 проходит с 19 мая по 1 июня. Участники борются за призовой фонд в размере 750 тысяч долларов и 29 200 очков EPT.