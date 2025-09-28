Таланты из GamerLegion выиграли у NRG Esports на ESL Pro League Season 22

Геймеры из немецкой киберспортивной организации продолжают показывать высокий уровень игры — итоговый счет 2-0.

Интернациональный состав не без усилий, но смог справиться с противником на EPL. Сначала GamerLegion смогли переломить ход противостояния во второй половине Train — 13:11, а затем и на Overpass — выйти на 13:9. Самый ценный игрок коллектива сейчас Эрик «ztr» Густафссон.

ESL Pro League Season 22 — киберспортивный турнир, который проходит с 27 сентября по 12 ноября 2025 года в Стокгольме (Швеция) по швейцарской системе. Призовой фонд соревнований составляет 400 тысяч долларов.