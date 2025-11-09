CyberPRO
9 ноября, 16:00

T1 с Faker выиграли Worlds 2025 по League of Legends — шестой титул для них

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Кубок Worlds 2025 по League of Legends.
Фото Liquipedia

Участие в финале 2025 года знаменует собой восьмое появление T1 и их бессменного мидлейнера Faker в гранд-финале Worlds 2025.

Это их четвертое подряд выступление в LAN-финале (2022, 2023, 2024 и 2025) — еще один рекорд для T1. Они заработали 1 миллион долларов — шестой титул стал абсолютным рекордом в League of Legends.

Противником T1 в гранд-финале стали KT Rolster — это противостояние между коллективами стало дерби между телекоммуникационными компаниями Кореи, где LoL пользуется особой популярностью.

