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Sunlight считает, что bzm подходит Tundra Esports больше, чем Lorenof

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Бывший профессиональный игрок в Dota 2 Кирилл Sunlight Качинский поделился мнением о возможной замене игрока в Tundra Esports.

По информации CyberMeta, в составе команды планируются изменения. Вместо Артема Lorenof Мельника на позицию мидера может перейти Божидар bzm Богданов.

«Tundra, видимо, изначально планировала взять bzm, просто у него до конца контракта с OG оставалось два месяца, а выкуп неадекватный. Bzm — более гибкий игрок, думаю, это скажется положительно. Я думаю, Lorenof может быть не совсем комфортно [в Tundra], ибо тут нужно создавать пространство для двух игроков. До этого в Aurora он был центральным игроком, на которого играла команда. В Tundra ему приходится играть несколько иначе», — цитирует Sunlight CyberMeta.

28 сентября Tundra Esports арендовала Lorenof у Aurora Gaming до конца 2024-го года. На момент публикации материала bzm числится в запасе OG с 22 сентября. На PGL Wallachia 19-летний болгарин выступал за Natus Vincere в качестве стендина. «Рождённые побеждать» заняли четвёртое место на турнире, заработав 80 тысяч долларов призовых.

Источник: Metaratings
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